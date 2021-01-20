Bahattin Demirbilek kimdir? Bahattin Demirbilek'ten Galatasaray Başkanlığı için adaylık açıklaması

Bahattin Demirbilek'in hayatı sporseverler tarafından merak ediliyor. ESTA Construction sahibi olan ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Bahattin Demirbilek kimdir? Bahattin Demirbilek'ten Galatasaray Başkanlığı için adaylık açıklaması

Bahattin Demirbilek ismi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için geçmeye başladı. Peki, Bahattin Demirbilek kimdir? Bahattin Demirbilek'ten Galatasaray Başkanlığı için adaylık açıklaması

BAHATTİN DEMİRBİLEK'TEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray'da başkanlığa aday olacağı iddia edilen ve taraftarların sosyal medya üzerinden adaylık çağrısında bulunduğu Bahattin Demirbilek'ten flaş bir açıklama geldi.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek için ESTA'dan yapılan açıklamada, "ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek'in mevcut ortamda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olmak gibi bir düşüncesi ve gündemi olmadığını saygı ile bilgi ve değerlendirmenize sunmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR?

Bahattin Demirbilek 1971 yılında dünyaya geldi. Rusya'da yaşamını sürdüren Bahattin Demirbilek, ülkenin en büyük inşaat firmalarından birisi olan ESTA Construction'u kurdu. Serveti tam olarak bilinmese de Demirbilek dünyanın en büyük inşaat şirketleri arasında 159. sırada olan şirkete sahip konumda. Otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi büyük işler alan Bahattin Demirbilek, 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 200 arasında yer aldı.

Ankara'da büyüyen ve çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993'te yani 22 yaşında Rusya'ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya'da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction'ı kurdu. 2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda "Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım" sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koydu.

Rusya'da yaptığı taahhüt işleriyle ülkenin en büyük müteahhitlerinden biri olan Bahattin Demirbilek'in ESTA Construction'ı aynı zamanda Mercedes-Benz Daimler'in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov'daki Yuri Gagarin Havalimanı'nı da inşa ediyor.

ENR tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en büyük inşaat şirketlerinin sıralandığı listede 2015 yılında 189'uncu sırada yer alan ESTA Construction, 3 yıl içerisinde aynı listede 30 sıra birden yükselerek 2018 yılında 159'uncu sırada yer aldı.