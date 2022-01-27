Bahaş Holding Üst Yöneticisi Abdüssamet Bahadır: "Konut alamayan yatırımcı arsaya yöneldi"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, geçen yıl arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldığını belirterek, konut alamayan yatırımcıların daha ekonomik olan arsaya yöneldiğini bildirdi.

Bahaş Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan gayrimenkul yatırımlarında ibre konuttan arsaya çevrildi. Geçen yıl bu alandaki satışlar ciddi anlamda arttı.

Konut satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 492 bin adet olarak gerçekleşirken, konut dışı gayrimenkul satışı yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adet oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Bahadır, konut dışı gayrimenkulde yaşanan bu artışta salgın sürecinde insanların daha güvenli ve izole olarak gördüğü kırsal ve tenha bölgelere yerleşme isteğinin önemli rol oynadığını bildirdi.

Salgınla birlikte hobi alanı amaçlı arsa ve tarla yatırımların arttığını kaydeden Bahadır, daha güvenli, şehir dışında açık havada olma isteğine ek olarak, ekonomik dalgalanma sürecinde konuta göre daha ucuz olan tarla ve arsalara yatırım yapma isteğinin bu artışı getirdiğini anlattı.

Bahadır, maliyet artışı nedeniyle inşaatta arzın azaldığını ve fiyatların yükseldiğini kaydederek, "Birikimi olup da konut alamayan yatırımcılar daha ekonomik olan arsaya yöneldi. Böylece toplam gayrimenkul satışlarının içinde yüzde 30 olan arsa ve tarlanın payı yüzde 40'a yükseldi. Gayrimenkul sektörünün tüm enstrümanları ister konut, ister arsa ister tarla olsun her zaman kazandırır." ifadelerini kullandı.

"Biz de arazi geliştirmeye ağırlık verdik"

Abdüssamet Bahadır, arsa ve tarlaya talebin gelecek dönemde artmasını beklediklerini belirterek, kendilerinin de arazi geliştirme ve arsa yatırımlarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Arsa yatırımının orta ve uzun vadede hiçbir zaman kaybettirmeyeceğini vurgulayan Bahadır, inşaat şirketlerinin bu alanda yatırımlara yöneldiğini aktardı.

Bahadır, özellikle Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerine yakın yerlerdeki kasabalara çok talep olduğunu, Marmara ve çevresinde özellikle Çatalca, Silivri, Tekirdağ, Karadeniz tarafındaki bölgelerin çok talep gördüğünün altını çizdi.

Arsa sahiplerinin kat karşılığı veya hasılat paylaşımı oranlarından taviz vermediğine değinen Bahadır, bu nedenle müteahhitlerin büyük kısmının kendi arsasını aldığını bildirdi.