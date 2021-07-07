Bahaş Holding CEO'su Bahadır, GİGDER Başkan Yardımcılığı'na seçildi

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Bahaş Holding'ten yapılan açıklamaya göre, GİGDER 1. Olağan Genel Kurulu'nda GİGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilen Abdüssamet Bahadır, derneğin, gayrimenkul sektörünün dünyaya açılan yüzü olma hedefiyle kurulduğunu anımsattı.

GİGDER'in, uluslararası gayrimenkul yatırımlarını güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Bahadır, "Sektör temsilcilerinin beklentilerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha iyi anlatabilmek için kurulan bir oluşumun içindeyiz. Ülkemizin geleceğine katma değer üreten projelerimiz ve misafirimiz saydığımız uluslararası yatırımcılarımızla sektörümüzün yurt dışındaki liderliğine öncülük ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan