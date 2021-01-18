Bahaş Holding, 2021'i "kentsel dönüşüm yılı" ilan etti

İnşatta kentsel dönüşüm atağı başlatan Bahaş Holding, bu kapsamda 2021 yılında yaklaşık 500 adet konutun dönüşümüne başlayacak.

Bahaş Holding'ten yapılan açıklamada şirketin çalışmaları ve 2021 planlamasına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre 30 yıldan bu yana, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik okul, hastane, yol, köprü gibi anahtar teslimi 100'e yakın projeyi tamamlayan, taahhüt işindeki başarısını markalı konut projeleriyle de sektöre kazandıran Bahaş Holding, 2021 yılını kentsel dönüşüm yılı ilan etti.

İstanbul'un ilk ada bazlı kentsel dönüşüm projesi olarak gösterilen, Gaziosmanpaşa'daki GOP Plevne Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çalışmalarına hız kazandıran holding, 3 etaptan oluşan projenin ilk etabında sona yaklaştı.

İki blok halinde yükselen 440 konut ve 40 ticari alandan oluşan projenin satışının yüzde 80'ini tamamlanırken, proje temmuz ayında teslim edilecek.

Holding, 2021 ajandasında yer alan kentsel dönüşüm projelerini de aynı anda olgunlaştıracak.

Yıkımı tamamlanan Hilal Hill Büyükçekmece'nin ilk etabının yüzde 60'ı yeşil alandan oluşuyor

Şirket, ilk etabının yıkımının başarıyla tamamlandığı Hilal Hill Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi ile yaklaşık 800 dairenin dönüşümüne imza atacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün önderliğinde başlatılan toplu kentsel dönüşümde bölgede tek başına hareket eden Bahaş Holding, yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip riskli binaları dönüştürerek Büyükçekmece'yi olası depreme karşı korumayı hedefliyor.

Yıkımı tamamlanan Hilal Hill Büyükçekmece'nin ilk etabının yüzde 60'ı yeşil alandan oluşurken, projede 120 adet konut ve 800 metrekarelik ticari alan bulunuyor.

Büyükçekmece'yi adeta yeniden inşa etmeyi planlayan Bahaş Holding, depreme dayanıklı, geniş yeşil alanı ve sosyal olanakları bulunan, lüks konutlardan oluşan projeler üreterek bölge insanını sağlıklı, kaliteli ve üst düzey bir yaşamla buluşturmaya hazırlanıyor.

Eski Osmanlı evleri, bugüne kazandırılacak

Bahaş Holding, Üsküdar Bosna Bulvarı'nda yer alan, 106 dönüm arazide, 200 bin metrekare inşaat alanına sahip Üsküdar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile 2 bin konut 100 ticari alandan oluşan projeye de başlayacak.

Proje, Üsküdar'ın mimari özelliklerine uygun mahalle konseptiyle eski Osmanlı evlerini bugüne kazandıracak.

Holding, Bağcılar Mahmutbey'de biri ofis, rezidans ve ticari alandan, diğeri konut ve ticari üniteden oluşan 2 kentsel dönüşüm projesi ile dönüşüm atağını tamamlayacak.

Öte yandan planlanan kentsel dönüşüm projelerine yenilerini eklemek üzere arazi arayışlarını ve proje geliştirme çalışmalarını da sürdürecek.

"Yeni proje geliştirmeye yönelik arazi arayışlarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, bu zamana kadar hayata geçirdikleri projeler aracılığıyla kentsel dönüşümde bir marka haline geldiklerini belirtti.

Başlattıkları kentsel dönüşüm atağı hakkında bilgi veren Bahadır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çözüm getirilemeyen çarpık kentleşme ve deprem gerçeği nedeniyle kritik öneme sahip olan kentsel dönüşüm projelerinin acilen hayata geçirilmesine olan inancımızla 2021'i kentsel dönüşüm yılı ilan ettik. Bu zamana kadar geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerinde elde ettiğimiz köklü tecrübe ile yeni kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştireceğiz. Hayata geçireceğimiz projeler ile bu sene 500, devam eden süreçte yaklaşık bine yakın konutun dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul'un mimari özelliklerini yansıtan, salgın döneminde oluşan izole yaşam ihtiyacını karşılayan projelerimizle bu yönde öncü adımlar atacağız. Bakanlığımızın da öncelikli gündem maddeleri arasında ilk sırada yer bulan bu yöndeki projelerin giderek daha da çoğalması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızla yeni projelerimizi hızla olgunlaştırırken, yeni proje geliştirmeye yönelik arazi arayışlarımızı da sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu