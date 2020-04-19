Baharla birlikte yeşeren 3 asırlık ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu Baharla birlikte yeşeren 3 asırlık ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu Şırnak'ta baharın gelmesiyle beraber yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ağaçlar yeşerdi.

Baharla birlikte yeşeren 3 asırlık ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ta baharın gelmesiyle beraber yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ağaçlar yeşerdi. Gövdeleri kurumuş olmasına rağmen hala yeşeren ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyüne 5 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen dev ağaçlar yeşermeye devam ediyor. Yüzlerce ağaç dere kenarında gövdeleri kurumuş olmasına rağmen ilkbahar aylarında yeniden yeşerdi.

Yıllardır piknik alanları olarak kullanılan ağaçlık bölge bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Drone ile havadan görüntülenen dev ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA