Baharla birlikte makyaj trendleri de renkleniyor
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Makyaj, Güncel

Baharla birlikte makyaj trendleri de renkleniyor

Baharın gelmesiyle birlikte mevsimin makyaj trendleri de birbirinden renkli ürünlerle şekillenmeye başlıyor.

10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Baharla birlikte makyaj trendleri de renkleniyor

Baharın gelmesiyle birlikte mevsimin makyaj trendleri de birbirinden renkli ürünlerle şekillenmeye başlıyor. Bu yılın makyaj trendlerinde en dikkat çeken konu, makyajsız makyaj görüntüsünü sağlayabilmek.


Baharın gelmesiyle birlikte mevsimin makyaj trendleri de birbirinden renkli ürünlerle şekillenmeye başlıyor. Bu yılın makyaj trendlerinde en dikkat çeken konu, makyajsız makyaj görüntüsünü sağlayabilmek. LEA'nın makyaj artistleri mevsime özel makyaj trendlerini ve önerileri hazırladı. Uzmanlar, bahar döneminde hafif ve yumuşak tonların hakim olacağını belirterek, dumanlı göz makyajı, özellikle geceleri kullanılmaya devam edeceğini kaydetti. Makyajsız yapamayan ama makyajın cildi kurutmasından da rahatsız olanlar için uzmanlar, parlamayı ve yağlanmayı önleyen bazların kullanılmasını önerdi.


Parlamayı ve yağlanmayı azaltın


Parlamayı ve yağlanmayı önlemek güzel makyajın en önemli detaylarından biri olduğu belirtiliyor. Ten makyajında hem kusurları gizleyen hem de varlığını belli etmeyen bir fondöten seçmenin önemini vurgulayan uzmanlar, sadece nemlendirici sürüp çıkmış gibi gösteren, ağırlık hissinin ortadan kaldıran malzemelere dikkat çekti.


Yok gibi makyaja uygun allık ve farlar


Doğal tonlarda ve ten rengine uygun allık seçmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken LEA Makyaj Artistleri şu önerilerde bulunuyor: "Şeftali veya bebek pembesi allığa her zaman ihtiyaç olur. Neşeli ve naif bir dokunuş katarak yanakları renklendirir. Hafif dokusu ve pürüzsüz duruşa sahip olma özelliği ile uzun süre canlılık ve kalıcılık gösterir. Far için ise önerimiz her zaman gözlerde doğalığı ortaya çıkartan ve sıcak bakışlar oluşturan farların seçilmesi Yok gibi makyajı oluşturmak için ten rengine yakın renkler tercih edilmeli."


İlham veren gözler


Gözlerde ilham veren maskaraların tercih edilmesi gerekliliğini vurgulayan LEA Makyaj Artistleri, kirpiklerin hem doğal hem de hacimli olmasını önerdi ve şunları ekledi: "Kirpikleri kıvırıp kaldırarak ortaya çıkaran, gözlerdeki zarafeti kaybetmeden görünüşü güçlendiren ürünler seçilmeli. Yokmuş gibi makyajın tamamlayıcısı olarak dudakları doğal ve sağlıklı görünüme kavuşturabiliriz. Genellikle uçuk pembe ya da uçuk şeftali tonları seçebileceğiniz doğal tonlar arasındadır. Kaliteli bir makyajda dudaklara dolgunluk vermek ve belirginleştirmek önemlidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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