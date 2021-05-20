Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor
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Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Güncel

Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor Hayvanat bahçesinde son 2 ayda 14 yeni yavru dünyaya geldiMALATYA – Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi baharla birlikte şenlendi, safari bölümünde baharla birlikte 14 yeni yavru dünyaya geldi.

Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor

Hayvanat bahçesinde son 2 ayda 14 yeni yavru dünyaya geldi

MALATYA – Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi baharla birlikte şenlendi, safari bölümünde baharla birlikte 14 yeni yavru dünyaya geldi.

Malatya kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 78 türden bin 249 tane hayvana ev sahipliği yapıyor. Baharın gelmesiyle birlikte hayvanat bahçesinin safari bölümde bulunan hayvanlar doğum yapmaya başladı. Hayvanat bahçesinin safari bölümüne doğumlarla birlikte 5 cüce keçi, 2 dağ keçisi, 2 wallaby ve 5 ceylan dahil oldu. Dünya'ya gözlerini açan yavrular, güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, baharla birlikte safari bölümündeki doğum yapmaya başladığını belirterek, "Hayvanat bahçemizde 78 türden bin 249 tane hayvan var. Baharın gelişiyle birlikte özellikle doğumlarımız başladı. Safari alanımızdaki ceylanlarımız, cüce keçilerimiz, wallabadilerimiz, geyiklerimiz doğum yapmaya başladı. Ceylanlarımızdan son 2 hafta içerisinde 5 tane yavrumuz oldu. 15 tane ceylanımız vardı, şuan da 20 taneye çıktı. Cüce keçilerimiz 8 taneydi, en son 5 tane daha doğum yaptı. Hatta bir cüce keçimiz üçüz doğurdu. Baharın gelişiyle birlikte yeni doğan yavrularımızı görmek için ziyaretçilerimizi her zaman bekliyoruz. Ziyaretçilerimizi hafta içi bekliyoruz" dedi.

Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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