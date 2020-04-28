Baharla birlikte dağlar renklendi ERZURUM'un Oltu ilçesinde baharla birlikte Sitare Dağı'nda açan lale ve menekşeler tablo gibi görüntüler oluşturdu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde baharla birlikte Sitare Dağı'nda açan lale ve menekşeler tablo gibi görüntüler oluşturdu.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte doğada canlılık kendini gösterdi. Dağ ve ovalardaki ilkbaharın güzelliği, insanları doğaya çekmeye başladı. Oltu'nun kuzey doğusundaki Sitare Dağı'nda Nisan ve Mayıs ayında açan lale ile mor menekşeleri görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, "Bu güzellik için doruklara çıkmaya değer" dedi.

İlçenin Halit Paşa Mahallesi'nde oturan Salih Macit, "Her bahar bu mevsimde 'Lale Dağı' dediğim Sitare Dağı'na çıkarım. Tablo gibi görüntüler oluşuyor. Yalancı bir cenneti andırıyor. Doğanın canlanmasını izlemek büyük bir zevk veriyor" diye konuştu.

Sitare Dağı'nın eteklerinden lale toplayan Sudem Yıldız (7) ise, "Birbirinden güzel bu laleleri annem için topladım. Her bahar olduğu gibi bu baharda anneme çok sevdiği laleleri hediye edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA