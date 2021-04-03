Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı
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Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı Elazığ'da baharla birlikte koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görülmeye başlandı.

Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da baharla birlikte koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görülmeye başlandı.

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Karakoçan ilçesi Özlüce Köyünde kırsalında görüntülendi. Karada sarı benekli canlıyı fark eden Oktay Yıldız, telefonu ile semenderi kaydetti. Bir süre karada giden semendir daha sonra suya atlayıp gözden uzaklaştı.

Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve Nisan yağmurlarıyla Elazığ ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi.

Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı
Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı
Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı
Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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