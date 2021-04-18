Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı
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Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | Güncel

Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar erimeye başladı.

Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar erimeye başladı. Eriyen karların ardından baharın ve yazın müjdecisi olan beyaz kardelenler ile mor ve sarı renkli çeşit çeşit çiçekler açtı. Eriyen karlarla birlikte tekrar canlanan doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı
Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı
Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı
Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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