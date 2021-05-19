Baharın renkleri Sudi Etuz X LC Waikiki Koleksiyonu'na taşındı
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Baharın renkleri Sudi Etuz X LC Waikiki Koleksiyonu'na taşındı

Baharın renkleri Sudi Etuz X LC Waikiki Koleksiyonu'na taşındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Global moda perakende markası LC Waikiki, tasarımcı Şansım Adalı ile moda meraklıları için özel bir koleksiyon hazırladı.

Global moda perakende markası LC Waikiki, tasarımcı Şansım Adalı ile moda meraklıları için özel bir koleksiyon hazırladı. 45 farklı parçadan oluşan Sudi Etuz x LC Waikiki Koleksiyonu'ndaki tasarımlar renkleriyle baharın enerjisini yansıtıyor.

Tasarımları ve renkleriyle ayırt edilen Sudi Etuz x LC Waikiki Koleksiyonu ile ilgili markadan yapılan açıklamada, çocuklar için de sürpriz parçaların yer aldığı bildirildi. Koleksiyonda, maksi boyda renkli elbiseler, çoklu dijital baskılı transparan tüller, volanlı fuşyalar ve mini denimler bulunuyor.

"POZİTİF ENERJİYİ GİYDİKLERİMİZLE YANSITMAYI HEDEFLEDİK"

Tasarımcı Şansım Adalı, koleksiyonun ilham kaynağını, "Büyük kazanımlar aynı zamanda da büyük kayıplar verdiğimiz bu uzun dönemde hepimizin hayatında daha fazla yer edinen pozitif enerji kavramlarını, hayatı kutlamayı ve bunu giydiklerimizle yansıtmayı hedefledik. İlhamlarımız da tam olarak bu doğrultuda oldu. Her s¸eyin yeni oldugˆu, zor zamanları geride bırakmıs¸, o¨zu¨ne sadık ve saygılı yepyeni bir du¨nya hayali kurduk. Bu hayali natu¨rel bir renk paletinde, sıcak renklerle birleştirdik. İyi hissettiren marka olarak LC Waikiki'nin bu vizyonuna vurgu yapmak istedik…" sözleriyle ifade etti.


Baharın renkleri Sudi Etuz X LC Waikiki Koleksiyonu'na taşındı
Baharın renkleri Sudi Etuz X LC Waikiki Koleksiyonu'na taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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