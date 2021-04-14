Baharın renkleri Başkent'te açıyor
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Baharın renkleri Başkent'te açıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Baharın renkleri Başkent'te açıyor

Çankaya Belediyesi baharın gelmesiyle birlikte, Uğur Mumcu Parkı içinde kendi seralarında ürettiği çiçekleri park ve yeşil alanlara dikmeye başladı.

Çankaya Belediyesi baharın gelmesiyle birlikte, Uğur Mumcu Parkı içinde kendi seralarında ürettiği çiçekleri park ve yeşil alanlara dikmeye başladı.

Seralarda üretilen kadife, petunya, sardunya, begonya, aslanağzı çeşitlerinin de bulunduğu 300 binden fazla çiçek Çankaya parklarını süsleyecek.

Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte parklarında bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Parkların fiziki olarak bakım ve onarımını yapan belediye ekipleri, seralarda üretilen çiçekleri de park ve yeşil alanlara dikmeye başladı. Yaz-kış Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarda Çankaya Belediyesi işçilerinin ürettiği çiçekler, bu yaz da Çankaya parklarını süsleyecek. Bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalar kapsamında seralarda üretilen 300 binden fazla rengarenk çiçek, kısa sürede dikilmiş olacak.

Bahar mevsiminin müjdecisi begonya, sardunya, petunya, kadife, vinka, yıldız, horoz ibiği, zinya, ateş, ipek, aslanağzı Çankaya parklarını rengarenk bir görsel güzelliğe dönüştürecek. - ANKARA

Baharın renkleri Başkent'te açıyor
Baharın renkleri Başkent'te açıyor
Baharın renkleri Başkent'te açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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