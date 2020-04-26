Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'te açmaya başladı
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Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Yerel, Haber

Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'te açmaya başladı

Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'te açmaya başladı Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'in dağlarında açmaya başladı.

26.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:47
Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'te açmaya başladı

Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'te açmaya başladı

BİTLİS - Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'in dağlarında açmaya başladı.

İlkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' adı verilen ters laleler görsel şölen sunuyor. Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak doğuda uzun geçen kışın biteceğini müjdeleyen ters laleler, aynı zamanda zarar gelmesin diye güvenlik güçlerince koruma altına alınıyor.

Türkiye'de çok az bölgede yetişen ve 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler, Bitlis'in dağlık bölgelerinde karların erimesiyle birlikte yeni yeni açıyor. Bitlis'teki doğa ve fotoğraf severler ters laleleri doğal ortamında görüntülemek için Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarına tırmanıyor.

Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis'te açmaya başladı

Kaynak: İHA

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