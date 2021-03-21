Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Iğdır'da coşkuyla kutlandı
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Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Iğdır'da coşkuyla kutlandı

21.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:13
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Iğdır'da coşkuyla kutlandı

'Doğanın uyanışı' olarak da bilinen Nevruz Bayramı vesilesiyle Iğdır'da kutlama programı gerçekleştirildi.

'Doğanın uyanışı' olarak da bilinen Nevruz Bayramı vesilesiyle Iğdır'da kutlama programı gerçekleştirildi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliği simgeleyen Nevruz Bayramı için Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nihal Sürmeli'nin günün anlam önemini belirten konuşması, Vali H. Engin Sarıibrahim'in konuşmaları, Nevruz Bayramı geleneklerinden olan yumurta tokuşturma, örs'te demir dövme, ateşten atlama ve yedilevin dağıtımının ardından program son buldu.

Nevruz Bayramının Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlandığını ifade eden Vali Sarıibrahim, "Nevruz, baharın yeniden gelişi, yenilenme, olgunlaşma demek, Nevruz aynı zamanda kardeşlik demektir. Nevruz, iyiliklerin öne çıkartıldığı, kötülüklerin de üstünün örtüldüğü bir dönemdir. Nevruz bir milletin umududur. Evvela buradaki en büyük umudumuz, son bir yıldır yaşadığımız pandemi sürecinde daha fazla kayıp vermeden, daha fazla belayla, musibetle karşı karşıya kalmadan salgın hastalığın bir an önce topraklarımızı ve bütün dünyayı terk etmesidir." dedi.

Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen kutlama programına Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Iğdır'da coşkuyla kutlandı
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Iğdır'da coşkuyla kutlandı
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Iğdır'da coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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