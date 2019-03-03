Baharın Müjdecisi Leylekler Yuvalarına Döndü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler yuvalarına dönmeye başladı.

Yurdun birçok yerinde olumsuz hava koşulları etkili olurken, güneşin yüzünü daha fazla gösterdiği Antalya'da göçmen kuşlardan leyleklerin dönmesi sevinçle karşılandı.

Gazipaşa ilçesindeki belediye otoparkında bulunan leylek yuvasından göç ederek ayrılan leylekler, tekrar yuvalarına dönmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, 37 yıldır leyleklerin bu yuvaya geldiğini söyledi.

Yılın ilk leyleğinin mahallelerine geldiğini ifade eden Yılmaz, "1982'de bu mahalleye yerleştik. O yıldan beri bu leylekler her sene buraya geliyor. Şubat sonu mart başı gibi gelip yuvalarına yerleşiyorlar. Burada önce yuvalarını tamir ediyorlar. Daha sonra kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını yumurtadan çıkarıp onlara uçmayı öğretim ağustos gibi göç ediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA