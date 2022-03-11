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Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veren leylekler dron ile görüntülendi.

Baharın yaklaşmasıyla birlikte Avrupa yolculuğu başlayan leylek İstanbul'da mola vermişti. Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki boş alanlara konan leylekler kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta zor anlar yaşadıkları gözlenen leylekler havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, kar, GÖÇ, , Haberler

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