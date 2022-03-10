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Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı Göç yolculuğu sırasında kar altında kalan leylekler dron ile görüntülendi Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Göç yolculuğu sırasında kar altında kalan leylekler dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veren leylekler dron ile görüntülendi.

Baharın yaklaşmasıyla birlikte Avrupa yolculuğu başlayan leylek İstanbul'da mola vermişti. Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki boş alanlara konan leylekler kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta zor anlar yaşadıkları gözlenen leylekler havadan görüntülendi.

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

İstanbul, kar, GÖÇ, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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