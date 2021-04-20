"Baharın müjdecisi" leylekler için Karabük'teki konaklama alanlarına yem bırakıldı

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlalarda konaklayan göçmen leylekler için besleme çalışması yaptı.