"Baharın müjdecisi" leylekler için Karabük'teki konaklama alanlarına yem bırakıldı
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"Baharın müjdecisi" leylekler için Karabük'teki konaklama alanlarına yem bırakıldı

'Baharın müjdecisi' leylekler için Karabük'teki konaklama alanlarına yem bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlalarda konaklayan göçmen leylekler için besleme çalışması yaptı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlalarda konaklayan göçmen leylekler için besleme çalışması yaptı.

Leyleklerin gelişiyle kent genelindeki göçmen kuşların beslenmesi için harekete geçildi.

Bu doğrultuda ekipler tarafından tarlalarda konaklayan leylekler için yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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