"Baharın müjdecisi" leylekler Bolu'yu renklendirdi
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"Baharın müjdecisi" leylekler Bolu'yu renklendirdi

'Baharın müjdecisi' leylekler Bolu'yu renklendirdi
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, göç eden leyleklere ev sahipliği yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, göç eden leyleklere ev sahipliği yaptı.

Kışlama bölgesinden üreme bölgelerine hareket eden çok sayıda leylek, göç yolu üzerinde kalan ???????Karacakaya Mahallesi ile Beyçayırı mevkisindeki çayırlık alanda mola verdi.

Burada karınlarını doyuran leyleklerden bazıları yoluna devam etti.

Yazın habercisi leylekleri bir arada gören mahalle sakinleri, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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