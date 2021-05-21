"Baharın müjdecisi" leylekler Bingöl'ü renklendirdi

Bingöl, havaların ısınmasıyla göç eden leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Bingöl, havaların ısınmasıyla göç eden leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl ilkbahar aylarında il merkezindeki elektrik direklerinde bulunan yuvalarına dönen leylekler, yaz mevsimini burada geçiriyor.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, bu yıl da sıcaklıkların artmasıyla yuvalarına gelerek kente renk kattı.

Leyleklerden bazısı bozulan yuvalarını onarma bazıları da yeni yuva yapma telaşına girdi.

Yuvalarını tamamlayan leylekler 34 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularını büyütmeye başlıyor.

Sonbahara kadar burada konaklayacak leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere göç edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık