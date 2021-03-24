"Baharın müjdecisi" leylekler Beypazarı'na gelmeye başladı
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"Baharın müjdecisi" leylekler Beypazarı'na gelmeye başladı

24.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:03
'Baharın müjdecisi' leylekler Beypazarı'na gelmeye başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen leylekler, çatı, baca, direk ve minare gibi yüksek yerlerdeki yuvalarına yerleşti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen leylekler, çatı, baca, direk ve minare gibi yüksek yerlerdeki yuvalarına yerleşti.

Leylekler, Kayabükü ve Köşebükü mahallelerinde görülen leylekler, yuvalarına çekidüzen veriyor.

Kayabükü Mahallesi sakinlerinden Halit Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dört gözle bekledikleri "baharın müjdecisi" leyleklerin ilçeye gelmesini sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Leylekler gelmediği ya da geç geldiği zaman sanki bahar olmayacakmış gibi algılanıyor. Köyümüz ve çevresi başka kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Yurdumuzda ender görülen kara leylekler de buralara geliyor. Köyümüzün her yerinde leylek yuvası görmeniz mümkün. Yuva yapmaya başladıkları zaman oldukça ses çıkarırlar ama biz bundan rahatsız değiliz. Çünkü bu sesi özlüyoruz. Bazen tellere takılıp öldüklerinde üzülüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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