"Baharın müjdecisi" leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Baharın müjdecisi" leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
'Baharın müjdecisi' leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı.

Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı.

Her yıl ilkbahar aylarında il merkezine bağlı Yakınca köyüne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor.

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin, karların erimesi ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde tekrar köye gelmesi, yöre halkını sevindirdi.

Direklerdeki yuvalarında konaklayan leylekler drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Baharın müjdecisi" leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:04:20. #1.16#
title