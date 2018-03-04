Gaziantep'in Araban ilçesinde "baharın müjdecisi" diye bilinen leylekler, gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu.

Fırat Nehri üzerinde, sürü halinde şekilden şekile girerek uçan leylekler, ilçe sınırlarına geldi.

İlçede leyleklerin toplu uçuşu, çevredekilerin ilgisini çekti.

Her yıl şubat sonu, mart başı gibi gelmeye başlayan "baharın müjdecisi" leylekler, bir süre uçtuktan sonra gözden kayboldu.