Baharın müjdecisi laleler büyülüyor
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Muş, Güncel, Haber

Baharın müjdecisi laleler büyülüyor

Muş'ta baharın müjdecisi olan ve her sene bu dönemlerde tarlalarda doğal yetişen laleler, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

27.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:40
Baharın müjdecisi laleler büyülüyor

Muş'ta baharın müjdecisi olan ve her sene bu dönemlerde tarlalarda doğal yetişen laleler, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Her yıl nisan sonuna doğru kentin farklı noktalarında çıkan laleler, dağlarda henüz erimeyen karlar ve yeşile bürünen topraklarda büyüleyici görüntüler oluşturuyor.

Yaklaşık üç hafta ömrü olan lalelerin bulunduğu alanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla en sessiz dönemini yaşıyor.

Çiftçi Haluk Dizdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl bu dönemde Karaköy yakınında açan lalelerle kırmızıya bürünen bölgeye ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu sene salgın nedeniyle kimsenin bölgeye gelmediğini belirten Dizdaroğlu, "Ziyaretçiler burada lale toplayıp fotoğraf çekerdi. Laleler, 20 Nisan'da baş gösterip 15 Mayıs'ta bitiyor. Bu yıl virüsten dolayı lale tarlaları boş kaldı." diye konuştu.

Baharın müjdecisi laleler büyülüyor

Kaynak: AA

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