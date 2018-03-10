Baharın Müjdecisi' Kuzular Doğmaya Başladı

Sivas'ta 'baharın müjdecisi' olarak görülen kuzuların doğmaya başlaması, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Sivas'ta, Şubat ayının sonuna doğru başlayan kuzu doğumları devam ediyor. Devam eden kuzu doğumları, küçükbaş hayvan yetiştiricilerin mesaisini artırdı. Yetiştiricilerin gün doğmadan başlayan mesaileri kuzu doğumları dolayısıyla gece geç saatlere kadar devam ediyor. Zahmetli ve yorucu mesai sonrası kuzuları kucaklarına alan yetiştiriciler tüm yorgunlarını unutuyor. Ağıllarda beslenen kuzuların sesleri yetiştiricilere ayrı bir mutluluk veriyor.

Ulaş ilçesinde çocukluğundan beri küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Cengiz Karataş,"Normalde doğum sezonu erken başladı. Nisan aylarında oluyordu bizim buralarda. Kurban Bayramı dolayısıyla bütün yetiştiriciler koçu erken bırakıyor, erken bırakmak zorunda kalıyor. 150 gün süresi var. Ocak, Şubat, Mart aylarında doğuyorlar genelde. Bizim doğumlar Şubat ayının başında başladı hala devam ediyor. Kuzuların doğumu halk arasında 'baharın müjdecisi' olarak bilinir. Normalde doğumların havaların ısınmasıyla olması gerekir. Ama şartlar bu şekilde olduğu için bu zamanlarda yavrulatmak zorunda kalıyoruz.

Kaburga sayısı, diğer ırklardan farklı olarak 14 tane olan Kangal Akkaraman Koyunu yetiştiren Karataş koyunun özelliklerini şu şekilde anlattı.

"Diğer koyunlara göre kaburga fazlalığı vardır. Buranın hava şartlarına ve iklimine dayanıklı her koyun burada barınamaz. İkiz veya daha fazla doğumlar olabiliyor. Yüksek verimlidir. Süt bakımından, et bakımında çiftçiyi mutlu eder. Bu koyunlar ıslah projesine kayıtlı Tarım Bakanlığı tarafından destekli kuzu ayında dişi kuzusunu kendin damızlık olarak koyabiliyorsun. Bu şekilde daha iyi verim elde ediyorsun." - SİVAS