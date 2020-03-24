Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi
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Muş, Yerel

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, ovayı süslemeye başladı.

24.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:36
Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

MUŞ - Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, ovayı süslemeye başladı.

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte boy göstermeye başlayan kardelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl mart ayının sonlarında boy gösteren kardelenler, Muş Ovası'nı beyaza bürüdü. Ovada gezen çocuklarda bir yandan kardelen toplarken, bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

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