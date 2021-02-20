Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
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Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü

20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:39
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü

Baharın gelmesini, havaların ısınmasını simgeleyen cemrelerden ilki havaya düştü.

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre havaya düştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta ise toprağa düşecek.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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