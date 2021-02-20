Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü
20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:39
Baharın gelmesini, havaların ısınmasını simgeleyen cemrelerden ilki havaya düştü.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre havaya düştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta ise toprağa düşecek.
Cemre nedir?
Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı