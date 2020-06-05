Baharın müjdecisi gelincikler fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu
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Baharın müjdecisi gelincikler fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yeşil alanlarda kendiliğinden çıkan gelincikler görsel şölen sunuyor.

Baharın müjdecisi gelincikler fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu
05.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:38

Van'ın Erciş ilçesinde yeşil alanlarda kendiliğinden çıkan gelincikler görsel şölen sunuyor.

İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgedeki yeşil arazilerde kendini fark ettiriyor.

Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı gelincik tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden doğaseverleri ağırlamaya başladı.

Fotoğraf çekmeye gelenler, kırmızıya bürünen tarlalarda yakınlarının fotoğrafını çekti.

Vatandaşlardan Selahattin Taşdemir, salgın nedeniyle uzun zamandır doğaya çıkmadıklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla doğanın iyice canlandığını anlatan Taşdemir, "Buralar gezilecek ve görülecek yerler. Gelinciklerin kırmızı renkliyle Van Gölü'nün mavisi birleşince harika bir manzara oluşmuş. Uzun bir süre evde olduğumuz için bu güzelliklerden doğadan mahsur kalmıştık." dedi.

Esma Ünlü de rengarenk bir ortam oluştuğunu belirterek, tüm doğaseverleri gelincik tarlalarını görmeye davet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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