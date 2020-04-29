Baharın müjdecisi erguvanlar göz kamaştırıyor
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Baharın müjdecisi erguvanlar göz kamaştırıyor

İstanbul'a eşsiz bir güzellik katan ve baharın habercisi olan erguvanlar Kağıthane'de de göz kamaştırıyor.

Baharın müjdecisi erguvanlar göz kamaştırıyor
29.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:40

İstanbul'a eşsiz bir güzellik katan ve baharın habercisi olan erguvanlar Kağıthane'de de göz kamaştırıyor. 

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinde Kağıthane'de insanlar zorunlu haller dışında sokağa çıkmıyor. Kağıthane'de sokaklar boş ve çoğu işyeri kapalı olurken, ilçede erguvanlar çiçek açarak baharı müjdeledi.Kağıthane Belediyesi de koronavirüs sonrası süreç için hazırlıklarına devam ediyor. İnsanların yeniden sokağa çıkıp dilediğince vakit geçirebilmeleri için, şehrin ünlü mesire yerlerinden Hasbahçe'de kamelya sayıları arttırıldı. Şu an kapalı olan ve koronavirüs sonrası yeniden hizmete açılacak Hasbahçe'ye 50 yeni kamelya konulurken, park ve sosyal donatı alanları da yenilendi.Hasbahçe, yeniden eğlence ve dinlence merkezi olarak İstanbullulara ev sahipliği yapacağı günleri bekliyor.


Kaynak: DHA

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