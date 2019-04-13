Baharın Müjdecisi "Çiriş" Geçim Kaynakları Oldu

Dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen "Çiriş" otu, Muş'ta vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Bahar mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle, dağlarda yetişen ve şifalı olarak bilinen bitkiler, yavaş yavaş tezgahlarda satılmaya başlandı.

Yelalan köyünde vatandaşlar, baharın müjdecisi olarak bilinen otlardan "Çiriş"i toplamak için yoğun mesai harcıyor.

Yüksek kesimlerde topladıkları otları atlarla ilçe merkezine getiren vatandaşlar, kilosunu 2 liradan satışa sunuyor.

Köy Muhtarı Suphi Yaşlı, ilkbaharla beraber köydeki vatandaşların "Çiriş" toplamaya başladığını söyledi.

Bazı yörelerde "Güllük" olarak isimlendirilen bitkinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu anlatan Yaşlı, "Köyümüzde başta kadınlar olmak üzere çok sayıda vatandaş 5 kilometre uzaklıktaki dağlarda bu otu topluyor. Çiriş yemeklerde kullanılıyor. Bunu tüccarlara satarak para kazanıyoruz. Tüccarlar da İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde piyasa sunuyor. Bu bitki köyümüze iyi bir gelir sağlıyor. Birçok genç kızımız bu otu satarak çeyizini hazırlıyor."dedi.

Yakup Yaşlı da her gün üç kez yüksek kesimlerden ot taşıdığını belirterek, "Köylüler her sabah erken saatlerde başlayarak akşam saatlerine kadar bitki topluyor. Günde 300 kilogram topladığım bitkiyi kilosunu 2 liradan satıyorum. Kurutup kışın da kullanabiliyoruz. Bizim için iyi bir gelir haline geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA