Baharın müjdecisi çiğdemler açtı
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Baharın müjdecisi çiğdemler açtı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Baharın müjdecisi çiğdemler açtı Sivas'ın Nevruz köyü yakınlarında bulunan Nevruz yaylasında baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri kendini gösterdi Sivas'ın Nevruz köyü yakınlarında bulunan Nevruz yaylasında baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri kendini gösterdi.

Baharın müjdecisi çiğdemler açtı

Sivas'ın Nevruz köyü yakınlarında bulunan Nevruz yaylasında baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri kendini gösterdi

SİVAS - Sivas'ın Nevruz köyü yakınlarında bulunan Nevruz yaylasında baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri kendini gösterdi.

Sivas'ta yüksek kesimlerde kendini gösteren, mor ve sarı açtığında baharın habercisi, pembe açtığında ise kışın habercisi olan çiğdemler sarı çiçek açtı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyü yakınlarında bulunan bin 650 rakımlı Nevruz yaylasında yaklaşık 1 dönümlük arazi sarı renkli çiğdem çiçekleriyle kaplandı. Kokusuyla cezbeden, yemeklere tat veren ve aynı zamanda şifa dağıttığına inanılan çiğdemler kapalı havalarda kapanırken güneşli havalarda yeniden açılıyor. Yaylada bulunan çiğdem çiçeklerinin bir kısmı da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kapandı. Baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerinin bir kısmı ise güneşi görür görmez yeniden açtı. Sarı renkli çiğdem çiçekleriyle kaplanan arazi görenleri büyülüyor.

Bir yanda kar bir yanda baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri

Nevruz yaylasında hayvancılık yapan Ahmet Turan Aslan, "Burası bin 650 rakım. Doğu ile batı arasındaki zirve. Burada çiğdemler bol oluyor.3-4 gün önceki karlardan sonra biraz azaldı. Daha önce daha çoktu. Görüntümüz güzel çok memnunuz. Fotoğraflarını çektim sosyal medyada yayınladım. Güzel görüntüler var. Çiğdem dünyanın en güzel çiçeği. Kokusu ve tadı güzel. Bazen toplayıp yediğimizde oluyor. Baharın ilk habercisi çiğdemler. Bunlardan sonra ortalık yeşermeye başlıyor. Bunlar olmadan otlarda büyümüyor. Bir yandan da kar var. Bu sene çok şaşırdık Şubat'ın 15'inden sonra yaz gelmiş gibiydi. Mart'ın 15'inden sonra tekrar kış geldi. Biz rahat edip dışarı çıkacağız derken tekrar içeri kapandık" dedi.

Baharın müjdecisi çiğdemler açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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