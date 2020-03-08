Baharın müjdecisi Çiğdem görüntülendi Baharın müjdecisi olarak bilinen Çiğdem, dağlarda görülmeye başladı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen Çiğdem, dağlarda görülmeye başladı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Kursu Eğitmeni Ramis Akar, hafta sonunda, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Konak (Yukarı Banazı) Mahallesi'nde kursiyerlere foto maraton programı düzenledi.



Baharın müjdecisi Çiğdem ile diğer bahar görüntülerini fotoğraflayan Fotoğraf Kursu kursiyerleri, teorikte gördükleri eğitimi pratiğe dökerek deneyim kazandılar.



Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer. Önce hava, sonra su ve son olarak da toprağa düşen üç Cemre'nin de düştüğü 2020 yılı bahar ayında görülen güzellikleri fotoğraf ile kayda alan fotoğraf kursiyerleri, doğada temiz hava da almış oldular. - MALATYA

Kaynak: İHA