Baharın Müjdecisi Cemreler ne zaman düşecek? Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek?

Bahar mevsiminin gelişinin ve hava sıcaklıklarının artışının müjdecisi olarak kabul eden cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. 2021'in ilk cemresinin düşmesi beklenirken cemreler ne zaman düşecek? Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek, gibi soruların yanıtları merak edildi.

Kış mevsiminin sona erdiğini ve baharın geldiğini haber veren cemre, halk arasında sıcak havalar ve baharın habercisi olarak kabul edilmektedir. 7'şer gün arayla düşen cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve en son olarak da toprağa düşer. Peki, Cemreler ne zaman düşecek? Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek?

CEMRE NEDİR?

Cemre, ilkbahar başlangıcında, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan sıcaklık artışı kavramıdır. Cemre Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı "kor durumunda olan ateş" demektir.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre Şubat ayında havaya ve suya, Mart ayında ise son olarak toprağa düşer.

İlk cemre: 2019'un ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İkinci cemre: İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre: Son cemre olan üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.