Baharın müjdecisi cemre düştü mü? 2021 ilk cemre ne zaman düşüyor?
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Baharın müjdecisi cemre düştü mü? 2021 ilk cemre ne zaman düşüyor?

05.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:00
Baharın müjdecisi cemre düştü mü? 2021 ilk cemre ne zaman düşüyor?

Cemre düşmesi ile birlikte havaların ısınacağı inancı, bu yıl da birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, son cemrenin ardından hava sıcaklıklarının tam anlamıyla artışına vesile olacak. Baharın müjdecisi cemre düştü mü? 2021 ilk cemre ne zaman düşüyor?

Cemre düştü mü sorusu pek çok vatandaşın gündem maddesi olmaya başladı. Hava durumundaki iyileşmeyi gösterecek olan Cemre düşme tarihleri, havaya ve suya düşmesinin ardından toprağa düşüp düşmediğiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Cemre ne zaman düşecek? İşte, 2021 Cemre düşme tarihleri hakkında detaylı bilgiler

CEMRE DÜŞTÜ MÜ? CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2021

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin ilki havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Cemre düşmelerinin başlamasıyla birlikte nevruz hazırlıkları başlıyor.

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