Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi
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Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi

10.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:56

Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin yuvalarına dönmesi Tokatlıları sevindirdi.

Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi

TOKAT - Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin yuvalarına dönmesi Tokatlıları sevindirdi.

Kış mevsiminin ardından baharın habercisi olarak nitelendiren göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başladı. İlkbaharla birlikte Tokat'taki yuvasına dönen leylek sevinçle karşılandı. Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü yakınlarında bulunan yuvasında görüntülenen leylek güneşin tadını çıkardı. Bölgede seracılık yapan Ahmet Yılmaz, yolunu bekledikleri leyleği tekrar görmekten mutlu olduklarını belirterek, "Her yıl bu mevsimde beklemiş olduğumuz, baharın müjdesi olan leyleğimiz memleketimize geldi. Geçen yıl buraya geldiğinde 3-4 tane yavrusuyla göç etmişti. Tekrar buraya yavrulamak, sezonu geçirmek için geldi. Bundan dolayı da çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Her yıl da bir müjde olarak bu leylekleri görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Leylekle birlikte doğa yeniden uyanıyor

Leyleklerin bir doğanın yeniden uyanmasının bir işreti olduğunu belirten Yılmaz, "Biz de onları elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Leyleğe baharın müzesi olduğu için çok önem gösteriyoruz. Leylekle beraber bahar geliyor, yenilik geliyor. Doğa tekrar yeniden uyanıyor. Doğa tekrar yeniden açıyor" diye konuştu.

Yaklaşık bir hafta önce gelen leyleği tekrar yuvasında gördüğünde farklı duygular yaşadığını belirten Yılmaz, "Bu farklı bir duygu yaşanır. Biraz anlatması zor olan bir duygu. Tekrar her taraf leyleklerle beraber yeşilleniyor, her şey güzelleşiyor. İnşallah bu leyleklerin gelişi pandeminin de sonuna işaret edecektir. Leyleklerle beraber pandemi de bitecektir diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi
Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi
Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi
Baharın habercisi yuvasına döndü, görenleri sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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