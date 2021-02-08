Baharın habercisi "nergis çiçekleri" geçim kaynağı oldu
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Baharın habercisi "nergis çiçekleri" geçim kaynağı oldu

08.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:26
Baharın habercisi

Doğu Akdeniz'de açmaya başlayan baharın müjdecisi nergis çiçekleri, hem görsel şölen sunuyor hem de birçok kişiye gelir kapısı oluyor.

Doğu Akdeniz'de açmaya başlayan baharın müjdecisi nergis çiçekleri, hem görsel şölen sunuyor hem de birçok kişiye gelir kapısı oluyor.

Osmaniye'de dağ yamaçlarından ya da bahçelerden nergisleri toplayan vatandaşlar, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kızuyusuflu köyünde yaşayan Bedriye Türkmenoğlu, AA muhabirine, baharın müjdecisi nergislerin hem güzel görüntüsü hem de kokusuyla tercih edildiğini söyledi.

Bahçesinde nergis yetiştiren Asile Tarımcı da nergisin demetini 5 liraya satarak aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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