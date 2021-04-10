"Baharın habercisi" leylekler Kozan semalarında görüntülendi
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"Baharın habercisi" leylekler Kozan semalarında görüntülendi

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
'Baharın habercisi' leylekler Kozan semalarında görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, "baharın habercisi" leylekler görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, "baharın habercisi" leylekler görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla göç eden çok sayıda leylek, mola verdikleri Kozan'da güzel görüntü oluşturdu.

Tarla ve arazilerde yiyecek arayan leyleklerin kentin farklı noktalarında gökyüzünde süzülüşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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