Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu
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Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Haber

Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu Bahar ayları ile birlikte yeşile bürünen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

26.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:39
Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu

ŞIRNAK - Bahar ayları ile birlikte yeşile bürünen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Beytüşşebap'ta sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte karlar eridi. Bahar ayları ile birlikte ilçe yeşile büründü. Yüksek rakımlı dağlar Karadeniz Bölgesini aratmadı. Şelale ve farklı endemik bitkilerin bulunduğu bölge görenleri hayran bıraktı. İdris Ataman isimli vatandaş, bölgenin her yıl nisan ve mayıs aylarında yeşile büründüğünü söyledi. Ağaçlarda bu dönem bademlerin yoğun olduğunu kaydeden Ataman, "Bademler ilkbahar aylarında çok oluyor. Hazır gitmişken 3 poşet dolusu organik badem topladım. Eve götüreceğim. İftar sonrası yiyeceğiz inşallah" dedi.

Baharın gelmesi ile yeşile bürünen Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Kaynak: İHA

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