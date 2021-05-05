Baharın gelişiyle meralar hayvanlarla süslendi
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Baharın gelişiyle meralar hayvanlarla süslendi

Baharın gelişiyle meralar hayvanlarla süslendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerde bulunan meralara çıkarılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından otlatılmaya başlandı.

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerde bulunan meralara çıkarılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından otlatılmaya başlandı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte meralar yeniden yeşerdi. Soğuk kış aylarında uzun süre ahırlarında kapalı kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, çobanları eşliğinde otlatılmaya çıkarıldı. Yüksek kesimlerde esen rüzgarla birlikte otlayan hayvanlar, görenleri hayran bırakan görüntüler oluşturdu. Çobanlardan alınan bilgiye göre merada otlamanın, hayvanın süt verimini arttırdığı ve hayvanları daha sağlıklı bir şekilde geliştirdiği öğrenildi. Dağdan gelen sudan sulanan hayvanlar havanın kararmasına yakın ahırlarına sürüldü. - ESKİŞEHİR

Baharın gelişiyle meralar hayvanlarla süslendi
Baharın gelişiyle meralar hayvanlarla süslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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