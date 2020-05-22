Baharın gelişiyle çiçeklenen yaylalarda salgın sessizliği
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Baharın gelişiyle çiçeklenen yaylalarda salgın sessizliği

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Giden Gelmez Dağları'nın yaylaları baharın gelmesiyle açan rengarenk çiçeklerle göz kamaştırırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Baharın gelişiyle çiçeklenen yaylalarda salgın sessizliği
22.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:25

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Giden Gelmez Dağları'nın yaylaları baharın gelmesiyle açan rengarenk çiçeklerle göz kamaştırırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.
Seydişehir'in güneybatısında yer alan, yılın bu dönemlerinde çok sayıda piknikçi ağırlayan Giden Gelmez Dağları'ndaki yaylalarda, Kovid-19 sessizliği nedeniyle büyükbaş hayvanlar özgürce dolaşarak doğanın tadını çıkarıyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında park ve mesire alanlarına ziyaretçi giriş ve çıkışlarının yasaklanmasıyla hiç kimsenin olmadığı yaylalara sadece bölgedeki çiftçiler, hayvanlarını kontrol etmek için geliyor.

Bölge halkı, yaylalarda piknikçilerin yol açtığı pet şişe ve gıda atıklarının olmamasından kaynaklı temiz görüntüden memnun olsa da hayvancılıkla uğraşanlar mallarını ve ürünlerini satacak kimseyi bulamamanın endişesini taşıyor.
Madenli Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Eşek Çukuru Yaylası da bu yıl sadece hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Köylülerin sabah saatlerinde köyün dışına kadar çıkardıkları inekleri, yaylaya kadar gelip gün boyunca otladıktan sonra akşamüzeri kendiliğinden köye dönüyor.
Hiç kimsenin müdahale etmediği sığır sürüleri, geniş alana sahip yaylada özgürce dolaşarak, doğal bir şekilde besleniyor.
Madenli Mahallesi'nde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan Mevlüt Güler, AA muhabirine, baharın gelmesiyle yaylada doğanın kendini yenilediğini ve büyük bir görsel şölen yaşandığını söyledi.
Köyden kente göçler sonrası bölgede hayvancılıkla uğraşanlardan başka kimsenin kalmadığını belirten Güler, "Virüs öncesi yaylaya genellikle şehirden gezmek, görmek ve piknik amaçlı gelirlerdi. Onlar da doğayı kirletiyorlar. Bıraktıkları poşetleri, pet şişeleri yiyen hayvanlarımız hastalanıyor. Bu durum da hayvanlarımıza zarar veriyor. Şimdi virüs nedeniyle yaylalarımız temiz." ifadesini kullandı.
Bu temizliğin her zaman sürmesini istediklerini anlatan Güler, "Hastalanan hayvanlarımızın midesinden pet şişe, poşet, çivi, hatta ayakkabı gibi şeyler çıkıyordu. Buraya gelen insanlar mı eğitimsiz anlayamadık. Bu konu devletin önlem almasını bekliyoruz. İnsan çevresini temizlemeli, temiz tutmalı. Kim olursa olsun, doğaya sahip çıkmalı, doğayı kirletmemeliyiz." diye konuştu.
Bugünlerde doğal güzelliğin tadını çıkarsalar da hayvancılar olarak mallarını ve ürünlerini satma endişesini taşıdıklarını vurgulayan Güler, şunlar kaydetti:
"Bu yayla köyümüze beş kilometre uzaklıkta, hayvanlarımızı otlatmak için her zaman kullandığımız bir yayla. Virüs tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de sekteye uğrattı. Ülkemizi her açıdan, özellikle ekonomik açıdan etkiledi. Buralarda yaşayan bizleri dahi etkiledi. Hayvancılıkla uğraşır, peynir yapıp satardık. Şimdi buralarda kimse olmadığı için ürünümüzü pazara gidip satamıyoruz, elimizden de bir şey gelmiyor. İnşallah bu günler yakın zamanda geçer."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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