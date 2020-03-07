Baharın gelişini fidan dikerek kutladılar

07.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:26

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, minik öğrenciler, baharın gelişini fidanları toprakla buluşturarak kutladı.



14 Eylül İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri ve velileri, öğretmenleri İlhami Benli önderliğinde gönüllü olarak fidan dikti. Fevzidede Mahallesi'nde bulunan boş arazide bir araya gelen öğrenci ve veliler, boş alana yaklaşık 40 çeşit meyve fidanı dikti. Baharın gelişini her sene birer fidan dikerek kutlayan öğrencilerin geleneksel hale gelen fidan dikimi bundan sonraki yıllarda da devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA