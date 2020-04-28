Baharı bekleyen Posof'a kar yağdı
Baharı bekleyen Posof'a kar yağdı Ardahan'ın Posof ilçesinde baharla kış mevsimi adeta birlikte yaşanıyor.
28.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:33
Baharı bekleyen Posof'a kar yağdı
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde baharla kış mevsimi adeta birlikte yaşanıyor. Bahar ayı olmasına rağmen yağan kar Posofluları şaşırtıyor. Bazı köylerde tarlalar sürülmesine rağmen ekinler henüz ekilemedi.
Meralar yeşile büründü, kır çiçekleri, bazı ağaçlarda çiçeklerini açtılar ama geceleri yağan kar ortamı değiştiriyor. Gündüz öğleden sonra çıkan güneş yağan karları eritiyor ve bahar mevsimi yaşanıyor.
Kaynak: İHA