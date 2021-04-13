Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi
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Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Güncel

Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi Baharın habercisi leylekler, tarlayı mesken tutup havaların ısınmasını bekliyor Karabük'te baharın habercisi leylekler, hava şartları nedeni ile mola verdikleri tarlayı mesken tutarken, mahalle muhtarı ise onları balıkla besledi.

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Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi

Baharın habercisi leylekler, tarlayı mesken tutup havaların ısınmasını bekliyor

KARABÜK - Karabük'te baharın habercisi leylekler, hava şartları nedeni ile mola verdikleri tarlayı mesken tutarken, mahalle muhtarı ise onları balıkla besledi.

Bahar ayının gelmesine rağmen hava sıcaklarının normale dönmediği Karabük'te Belen köyü mahallesinde tarlalara konan onlarca leylek, havaların ısınmasını bekliyor.

Havaların ısınmaya başladığı yerlere göç eden ve hava şartlarının etkisiyle mola veren onlarca leylek, Belen köyü Mahallesi'ndeki tarlada güzel tablolar oluşturdu. Soğuk hava dalgasına yakalandıklarını ve yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği Karabük'te, mola veren Leylek sürüsü tarla ve arazilerde hem yiyecek aradı hem de uzun yolculuklarının yorgunluğunu attı.

Havaların ısınmasını bekleyen ve tarlaları meslek tutan Leylek sürüsünün aç kalmaması için bazı vatandaşlar, buğday ve mısır taneleri atarken, Çerçiler Mahallesi muhtarı Halim Kaya ise, leyleklere balık ziyafeti çekti.

Muhtar Halim Kaya, baharın habercisi Leylekler'in gelmeye başladığını ancak hava sıcaklıkların Nisan ayında, yağan kar yağışının onları da etkilediğini söyledi.

Kaya, Leyleklerin aslında zamanında geldiğini de kaydederek, " Nisan ayında kar yağışı yüksek kesimlerde çok fazla yağış var. Leylekler baharın habercisi olarak geldi ama arkasından kış ta geldi. Vatandaşlar mısır filan atmış ama yemezler. Bizde balık aldık geldik ve onları besliyoruz. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Alanlar sadece insanların değil hayvanlarında diğer canlılarında yaşam alanı. Buna göre hareket etmemiz lazım ve yaşam alanlarını daraltmamız gerekiyor" dedi.

Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi
Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi
Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi
Baharı bekleyen leyleklere, Muhtar'dan balık servisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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