Baharı beklerken, Karlıova'ya kar geldi Baharı beklerken, Karlıova'ya kar geldi Ülke genelinde bahar havasının kendisini göstermesine rağmen Bingöl'ün Karlıova ilçesine kar yağdı.

Baharı beklerken, Karlıova'ya kar geldi

BİNGÖL - Ülke genelinde bahar havasının kendisini göstermesine rağmen Bingöl'ün Karlıova ilçesine kar yağdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova'da bugün kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının etkili oldu.İlçeye çevreden gelen vatandaşlar, kar yağışını görünce şaşırdıklarını aktarırken, yöre sakinleri ise "Mart kapıdan baktırır,kazma kürek yaktırır" sözünü bugün tekrar hatırladıklarını aktardı.

Bingöl'den ilçeye döndüklerinde kar yağışını görünce şok olduklarını belirten vatandaşlardan Erkan Ay, "Bingöl'den geldik bir şey yoktu ama ilçe de kar yağıyor. Şok olduk, ne diyelim her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

Yöre sakinlerden Erkan değirmenci ise "Bu sabah yine kar yağışıyla uyandık. Her tarafta bahar temizliği varken biz yine kar yağdı. Dolayısıyla eskilerin dediği gibi Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Biz de herhalde bu aralar artık kazmamızı yakarız"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA