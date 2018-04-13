Baharda Karla Kaplı Yolu Açmak İçin Bir Hafta Uğraştılar

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresindeki yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan ancak 5 aydır kar yüzünden kapalı olan karayolu ekiplerinin bir haftalık çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentin Taşlıçay ilçesinde yer alan ve ülkenin en yüksek rakımlı gölü olan 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Balık Gölü ile çevresindeki Tanyolu köyü ile 4 mezraya ulaşımı sağlayan ve 5 aydır kardan dolayı kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı 7 personelin 4 iş makinesiyle bir hafta önce başlattığı çalışmalar, yer yer kar kalınlığının 7 metreye ulaşmasına rağmen hız kesmeden sürdürüldü.

Bahar mevsiminde adeta kış ortasındaki karla mücadele çalışmasını yapan ekipler bir haftalık zorlu çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Tanyolu Köyü Muhtarı Kemal Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her kış yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle hayatın neredeyse durduğunu söyledi.

Köylülerin bu sebeple Ağrı ve Iğdır kent merkezleri ile Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine göç ettiklerini ve yolların açılmasıyla köylerine döndüğünü ifade eden Artan, "Kasım ayından beri kapalı olan kolumuzu ekipler açtılar, sağ olsunlar. Allah devletimizde zeval vermesin, ekipler kar dağlarını yararak yollarımızı açtılar. Köylülerimiz de yolların açılmasıyla köylerine gelmeye başladı." dedi.