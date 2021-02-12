Baharda göçle gelecek leylekler Edirne'de yuvalarını hazır bulacak

Edirne'de "Leylekler Yuvasız Kalmasın" Projesi kapsamında elektrik direklerine leylekler için yeni yuvalar hazırlandı.

Edirne Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje ile Saros Körfezi çevresindeki köylerde belirlenen direklere TREDAŞ ekiplerince yuvalar yerleştirildi.

Vali Yardımcısı Ali Uysal, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, leyleklerin Türk kültüründe çok ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Türk medeniyetinin sadece insana değil Allah'ın yarattığı tüm canlılara merhamet gösteren yüksek bir medeniyet olduğunu belirten Uysal, projenin hayata geçmesinde emekleri olan başta Vali Ekrem Canalp olmak üzere herkese teşekkür etti.

Uysal, leyleklerin bölgeye geldiklerinde yeni yuvalarını hazır bulacaklarını kaydetti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ise bölgenin Gala Gölü Milli Parkı dolayısıyla çok sayıda kuş türünü misafir ettiğini, bu nedenle leylekler için hayata geçirilen projenin anlamlı olduğunu dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, başlattıkları projenin hız kesmeden devam ettiğini, şu ana kadar 62 leylek yuvası yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı