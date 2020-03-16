Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü - Haber
Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel

Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili kar yağışı, yılın büyük bölümü karla kaplı olan bu illeri yeniden beyaza bürüdü.

16.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:22
Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili kar yağışı, yılın büyük bölümü karla kaplı olan bu illeri yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum ve Ardahan'da gece, Kars'ta ise sabah saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle yüksek kesimlerdeki yollarda sürücülere zor anlar yaşatan kardan dolayı esnaf iş yerlerinin önünü, vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Söz konusu 3 kenti yeniden beyaza bürüyen ve aralıklarda devam eden yağış, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Karayolları, il özel idaresi ve belediyelere ait ekipler kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan Yılmaz Avşar, mart ayında kar yağışının olağan durum olduğunu belirterek, "Etkili olan kar yağışı bizim için normal. İlkbaharda yağan kar toprak için berekettir." dedi.

Dedektör köpek Gurbet'in kar mutluluğu

Kar yağışı, Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin gözetiminde bulunan arama kurtarma köpeği "Gurbet"i mutlu etti.

Kar kütlesi içinde koşup yuvarlanan dedektör köpek, eğitimincisinin direktiflerini de eksiksiz yerine getirdi.

Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Haber
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Muhterem Nur Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Henry Onyekuru Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Baharda gelen kar Doğu Anadolu'daki 3 kenti yeniden beyaza bürüdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:05:07. #1.15#