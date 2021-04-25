Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı

Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir baharatçının deposuna girmek isterken fark edilerek kovalamaca sonucu yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir baharatçının deposuna girmek isterken fark edilerek kovalamaca sonucu yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir baharat dükkanının deposuna gelen 4 kişi, ellerindeki aparatlarla kapıyı açmak istedi. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri, kendilerini fark edip kaçan 4 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan Veysel K. (30), Selahattin K. (28), İsa E. (28) ve Hasan K. (29) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Diego Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:09:15. #1.15#

title