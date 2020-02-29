Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi
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Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baharatçı dükkanına yapılan operasyonda satışa yasak çok sayıda cinsel uyarıcı hap ve sahte içki ele geçirildi.

29.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:17
Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

'nın ilçesinde bir baharatçı dükkanına yapılan operasyonda satışa yasak çok sayıda cinsel uyarıcı hap ve sahte içki ele geçirildi.


Manisa İl Kaçakçılık ve Organize Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenice Mahallesi'nde bulunan M.K'ya ait baharatçı dükkanı ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa yasak 400 adet cinsel uyarıcı hap, 47 kutu gıda takviyesi, 50 litre etil alkol ve 2 fişek esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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