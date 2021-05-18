Baharat müzesi Antep lezzetini gelecek kuşaklara taşıcak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baharat müzesi Antep lezzetini gelecek kuşaklara taşıcak

Baharat müzesi Antep lezzetini gelecek kuşaklara taşıcak
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin gastronomisini oluşturan lezzetlerin başında gelen baharatların yerini, önemini hikayesini anlatacak olan Gaziantep Baharat Müzesi için çalışmalara başladı.

Gastronomi dalında 2015 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağına giren, mutfağıyla dünya çapında adından sıkça söz ettiren Gazi şehrin lezzetlerinin en önemli yapı taşlarından olan baharatların tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda baharatın politik, sosyolojik devirler sonlandırıp devirler başlattığı, iletişimi, etkileşimi ve coğrafyayı değiştirdiği kadim ana yol olan İpek Yolu'nun üzerinde Alleben Göleti'nin kıyısında kurulacak Gaziantep Baharat Müzesi ile baharatın dünya tarihindeki değeri, kültür üzerine etkileri, Gaziantep'te baharatın yeri ve öneminin anlatılması planlanıyor. Öte yandan ziyaretçiler baharatın üretim aşamaları, uygulamalı olarak sergilenerek tatma imkânı bulacak.

Gaziantep Baharat Müzesi'nin yapılması planlanan alanda incelemede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir, Gaziantep Baharat Müzesi, Fıstık Müzesi ve Emine Göğüş Mutfak Müzesi ile beraber dünya çapında kendini kanıtlamış kent mutfağının değerlerini koruma altına alarak gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haber... İsrail'in Gazze'ye saldırısında biri çocuk 2 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika haber... İsrail'in Gazze'ye saldırısında biri çocuk 2 kişi daha hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baharat müzesi Antep lezzetini gelecek kuşaklara taşıcak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 19:34:32. #1.15#

title